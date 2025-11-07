Павло Василенко

Німеччина не подаватиме заявку на проведення чемпіонату світу з футболу серед чоловічих клубів 2029 року, заявила місцева федерація футболу.

«Ми зосереджені виключно на заявці на проведення чемпіонату Європи серед жінок у 2029 році», – повідомив речник штаб-квартири виданню DPA.

The Athletic повідомив, що Бразилія є однією з країн, які хочуть прийняти турнір.

Розширений формат Клубного чемпіонату світу, який відбувся в червні та липні в Сполучених Штатах Америки, зазнав широкої критики в Німеччині через побоювання щодо втоми гравців.

Господаря чемпіонату Європи з футболу серед жінок, який відбудеться через чотири роки, оберуть 3 грудня. Також у боротьбі беруть участь Італія, Польща та спільна заявка Данії та Швеції.