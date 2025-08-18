Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає можливість змін у проведенні клубного чемпіонату світу. Про це повідомляє видання Guardian.

За інформацією джерела, престижний турнір можуть почати проводити раз на два роки, замість нинішнього формату раз на чотири роки. Очікується, що нові правила набудуть чинності з 2029 року.

Крім того, пропонується розширити кількість учасників клубного чемпіонату світу з 32 до 48 команд.

Нагадаємо, останній розіграш відбувся влітку 2025 року на стадіонах США. У фіналі зустрілися Челсі та ПСЖ. Англійський клуб здобув перемогу з рахунком 3:0 та став володарем трофея.