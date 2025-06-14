Офіційно підтверджено: ФК Олександрія проводитиме свої домашні матчі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 у польському місті Катовіце. Стадіоном для виступів обрано сучасну арену ГКС Катовіце.

Цей стадіон відкрили лише цього року, він вміщує 15 000 глядачів і повністю відповідає всім вимогам УЄФА. Арена має високоякісне футбольне поле, зручну інфраструктуру для гравців, вболівальників і представників ЗМІ.

Перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Олександрія зіграє 24 та 31 липня. У разі проходження далі, матчі третього раунду відбудуться 7 і 14 серпня.

Також, Олександрія визначилася з новим головним тренером.