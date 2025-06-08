Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра продовжив контракт з клубом до 30 червня 2027 року. Про це інформує офіційний сайт «грифонів».

Згідно з угодою, французький фахівець отримуватиме 1,6 мільйона євро з додатковими бонусами.

«Це був дуже інтенсивний період, відколи я прибув до Генуї в листопаді минулого року. Нам вдалося забезпечити Дженоа місце у Серії А і завершити сезон з гордістю і рішучістю, як цього заслуговує цей клуб.

Я дуже пишаюся тим, що ми збудували і досягли, всі разом. Після останнього матчу у Болоньї ми завжди були на зв'язку з клубом та директорами, щоб проаналізувати цей сезон та належним чином підготуватися до наступного», – сказав Вієйра клубній пресслужбі.