Павло Василенко

УЄФА визначився з місцем та часом проведення офіційної церемонії. Жеребкування групового етапу Ліги націй сезону-2026/2027 пройде 12 лютого 2026 року в Брюсселі, повідомляє УАФ. Саме в цей день своїх опонентів дізнається національна збірна України, яка потрапила до другого кошика Ліги В.

Синьо-жовті уникнуть зустрічей зі Швейцарією, Боснією і Герцеговиною та Австрією, оскільки ці команди також перебувають у другому кошику. Натомість суперниками українців стануть по одній команді з першого, третього і четвертого кошиків.

Склад кошиків Ліги В

Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.

Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль. Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна .

Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, . Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.

Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія. Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.

Груповий етап складатиметься з шести турів і пройде восени 2026 року в період з 24 вересня по 17 листопада. Стадія плей-оф (чвертьфінали) запланована на 25-30 березня 2027 року, а фінал чотирьох відбудеться 9-13 червня 2027 року.