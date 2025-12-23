Сергій Разумовський

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко підтвердив у коментарі «Суспільне Спорт», що не продовжить контракт з УАФ, який завершується наприкінці 2025 року.

Так, у мене контракт закінчується, і я його не продовжую. На це в мене є особисті причини. Володимир Пятенко

Раніше повідомлялося, що очолити збірну України може нинішня тренерка жіночої Ворскли Ія Андрущак. У такому випадку вона суміщатиме посади. Сама фахівчина не підтвердила, проте і не спростувала цю інформацію.

До 31.12.2025 у Пятенка В.М. діючий контракт, тому зараз нічого не підтверджую і не спростовую. Коли на сайті УАФ зʼявиться офіційна інформація, тоді й можна буде про щось говорити. Ія Андрущак

Раніше збірна України з футзалу розгромно програла чемпіонам Європи.