Тренер збірної України підтвердив, що не продовжить контракт з УАФ
У 2026 році синьо-жовті матимуть нового наставника
близько 1 години тому
Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко підтвердив у коментарі «Суспільне Спорт», що не продовжить контракт з УАФ, який завершується наприкінці 2025 року.
Так, у мене контракт закінчується, і я його не продовжую. На це в мене є особисті причини.
Раніше повідомлялося, що очолити збірну України може нинішня тренерка жіночої Ворскли Ія Андрущак. У такому випадку вона суміщатиме посади. Сама фахівчина не підтвердила, проте і не спростувала цю інформацію.
До 31.12.2025 у Пятенка В.М. діючий контракт, тому зараз нічого не підтверджую і не спростовую. Коли на сайті УАФ зʼявиться офіційна інформація, тоді й можна буде про щось говорити.
Раніше збірна України з футзалу розгромно програла чемпіонам Європи.