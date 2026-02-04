Сергій Разумовський

Борнмут готується оформити повноцінний трансфер правого захисника Мілана Алекса Хіменеса. Як повідомляє у соцмережі X інсайдер Фабріціо Романо, 20-річний футболіст уже цього тижня має стати гравцем англійського клубу на постійній основі, тобто оренда зміниться повноцінним контрактом.

За інформацією джерела, угода передбачає фіксовані 19,5 млн євро, а також додаткові 5,3 млн євро у вигляді бонусів. Контракт Хіменеса з Борнмутом буде розрахований до червня 2031 року, що вказує на довгострокові плани клубу щодо іспанця.

Важливий фінансовий нюанс — розподіл доходу від угоди. Трансферні надходження будуть поділені між Міланом і Реалом: мадридський клуб має 50% відсотків від наступного продажу гравця, тож отримає частину суми відповідно до цього пункту.

Нагадаємо, Хіменес виступає за Борнмут на правах оренди з серпня 2025 року. У нинішньому сезоні він провів 22 матчі на клубному рівні, відзначившись 1 голом і 1 результативною передачею.

