Завершились поєдинки суботньої програми 24 туру АПЛ.

Брайтон до 97-ї хвилини вигравав у Евертона, який в перед фінальним свистком зумів не програти на полі суперника.

В цьому матчі не міг зіграти захисник Евертона Віталій Миколенко через мікропошкодження.

В паралельному поєдинку Вулвергемптон поступився Борнмуту в рідних стінах. Голи Крупі та Скотта в кожному з таймів забезпечили результат команді Андоні Іраоли.

АПЛ. 24 тур

Брайтон - Евертон 1:1

Голи: Гросс, 73 - Бету, 90+7

Вулвергемптон - Борнмут 0:2

Голи: Крупі, 33, Скотт, 90+1