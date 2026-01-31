Евертон без Миколенка врятувався у грі з Брайтоном
Борнмут розібрався з Вулвз
Завершились поєдинки суботньої програми 24 туру АПЛ.
Брайтон до 97-ї хвилини вигравав у Евертона, який в перед фінальним свистком зумів не програти на полі суперника.
В цьому матчі не міг зіграти захисник Евертона Віталій Миколенко через мікропошкодження.
В паралельному поєдинку Вулвергемптон поступився Борнмуту в рідних стінах. Голи Крупі та Скотта в кожному з таймів забезпечили результат команді Андоні Іраоли.
АПЛ. 24 тур
Брайтон - Евертон 1:1
Голи: Гросс, 73 - Бету, 90+7
Вулвергемптон - Борнмут 0:2
Голи: Крупі, 33, Скотт, 90+1