Сергій Разумовський

Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко близький до зміни клубу й може найближчим часом опинитися в чемпіонаті Нідерландів. Як повідомляє у соцмережі X інсайдер Фабріціо Романо, 29-річний українець наближається до переходу в Аякс, а ключові деталі угоди вже фактично узгоджені.

За даними джерела, 30 січня Зінченко має вирушити до Амстердама, щоб завершити оформлення трансферу та підписати контракт із новим клубом. Фінансові умови угоди оцінюються в 1,5 млн євро фіксованої суми, а також передбачають бонуси, прив’язані до виступів команди в Лізі чемпіонів.

Першу половину нинішнього сезону Зінченко провів у Ноттінгемі на правах оренди. За цей період він зіграв 10 матчів і не відзначився результативними діями. Нагадаємо, що влітку 2022 року Арсенал придбав Зінченка у Манчестер Сіті за 37 млн євро.

Раніше Ноттінгем Форест вийшов до плей-оф Ліги Європи.