Стало відомо, скільки фанатів планують відвідати матч Україна - Ірландія

Гра відбудеться сьогодні

Стало відомо, скільки фанатів збираються відвідати матч Ліги націй між Україною та Ірландією.

за інформацією УАФ, На гру викуплено вже близько 10 тисяч квитків. Це 55 % місткості стадіону в Лодзі (Польща). Нагадаємо, що саме в Польщі Україна поки грає свої домашні матчі.

На матчі Україна - Вірменія в Лодзі зібралося близько 12 тисяч фанатів.

Матч Україна - Ірландія почнеться о 21:45. Заявка збірної України на матч з Ірландією.