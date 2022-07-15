Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:00
Всесвітні ігри 2022. День 7. Кікбоксинг. Фінали
17:00
live
Всесвітні ігри 2022. День 8. Спортивне орієнтування. Пряма трансляція

Стало відомо, скільки «Шахтар» заплатив «Колосу» за Тотовицького

Півзахисник раніше вже належав донецькому клубу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:08
Стало відомо, скільки «Шахтар» заплатив «Колосу» за Тотовицького

Донецький « Шахтар » оголосив про підписання контракту з екс-напівзахисником команди Андрієм Тотовицьким, Але не повідомив про деталі угоди – на який термін воно поширюється і скільки « Колос » отримав за гравця.

на порталі Transfermarkt повідомляється, що « Шахтар » заплатив « Колосу » за Тотовицького 700 тисяч євро.

Цікаво, що за « Колос » Тотовицький так і не зіграв, адже ковалівський клуб придбав його у « Десни » взимку безкоштовно на правах вільного агента.

Тотовицький належав « Шахтар » з 2010-го по 2020-й роки, за цей час зіграв за першу команду всього 7 матчів в УПЛ.
Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Колос Андрій Тотовіцкій

Коментарі 1

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.
15 липня 2022р. 16:18
яке відношення торгівля має до спорту
0 0
Відповісти

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Офіційно. «Шахтар» купив у «Колоса» Тотовицького
Офіційно. «Шахтар» купив у «Колоса» Тотовицького
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:56
Без легіонерів і з Тотовицьким. У розташуванні «Шахтаря» 27 футболістів
Без легіонерів і з Тотовицьким. У розташуванні «Шахтаря» 27 футболістів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 липня 19:43
Екс-хавбек «Шахтаря» працює на зборі з «гірниками»
Екс-хавбек «Шахтаря» працює на зборі з «гірниками»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 липня 18:50
«Динамо» відправило півзахисника в оренду в «Колос»
«Динамо» відправило півзахисника в оренду в «Колос»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07 липня 21:25
«Колос» звернувся з проханням повернути двох гравців, які служать в ЗСУ
«Колос» звернувся з проханням повернути двох гравців, які служать в ЗСУ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
05 липня 15:22
«Верес» проведе спаринги з «Карпатами», «Колосом» і ще двома клубами УПЛ
«Верес» проведе спаринги з «Карпатами», «Колосом» і ще двома клубами УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
05 липня 13:23

Новини: Футбол

Офіційно. Топ-клуб АПЛ підписав Крістіана Еріксена
Офіційно. Топ-клуб АПЛ підписав Крістіана Еріксена
Англійська Прем'єр-ліга
17:49
Циганик назвав єдиного гравця, якого зараз може продати «Шахтар»
Циганик назвав єдиного гравця, якого зараз може продати «Шахтар»
Українська Прем'єр-ліга
17:32
Срна: «Йовічевіч заслужив бути тренером «Шахтаря», він – патріот»
Срна: «Йовічевіч заслужив бути тренером «Шахтаря», він – патріот»
Українська Прем'єр-ліга
16:59
Хацкевич: «Можливо, «Дніпро-1» складе конкуренцію «Динамо» і «Шахтар»
Хацкевич: «Можливо, «Дніпро-1» складе конкуренцію «Динамо» і «Шахтар»
Українська Прем'єр-ліга
16:45
Стало відомо, скільки «Шахтар» заплатив «Колосу» за Тотовицького
Стало відомо, скільки «Шахтар» заплатив «Колосу» за Тотовицького
Українська Прем'єр-ліга
16:08
Офіційно. «Шахтар» купив у «Колоса» Тотовицького
Офіційно. «Шахтар» купив у «Колоса» Тотовицького
Українська Прем'єр-ліга
15:56
CAS не пішла на поводі у росіян та залишила відсторонення в силі
CAS не пішла на поводі у росіян та залишила відсторонення в силі
Ліга чемпіонов UEFA
14:34
Колишній тренер «Динамо» вважає, що на призначення Йовічевіча в «Шахтарі» вплинуло знайомство з Срною
Колишній тренер «Динамо» вважає, що на призначення Йовічевіча в «Шахтарі» вплинуло знайомство з Срною
Українська Прем'єр-ліга
12:45
Хацкевич: «Тільки дилетанти кажуть, що «Динамо» має проходити «Фенербахче»
Хацкевич: «Тільки дилетанти кажуть, що «Динамо» має проходити «Фенербахче»
Ліга чемпіонов UEFA
11:49
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Всі новини