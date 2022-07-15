Стало відомо, скільки «Шахтар» заплатив «Колосу» за Тотовицького

Півзахисник раніше вже належав донецькому клубу

Донецький « Шахтар » оголосив про підписання контракту з екс-напівзахисником команди Андрієм Тотовицьким, Але не повідомив про деталі угоди – на який термін воно поширюється і скільки « Колос » отримав за гравця.

на порталі Transfermarkt повідомляється, що « Шахтар » заплатив « Колосу » за Тотовицького 700 тисяч євро.

Цікаво, що за « Колос » Тотовицький так і не зіграв, адже ковалівський клуб придбав його у « Десни » взимку безкоштовно на правах вільного агента.

Тотовицький належав « Шахтар » з 2010-го по 2020-й роки, за цей час зіграв за першу команду всього 7 матчів в УПЛ.