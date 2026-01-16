Президент СК Полтава Сергій Іващенко пояснив, де команда прийматиме суперників у другій частині сезону УПЛ, і підтвердив, що клуб не змінюватиме домашню арену до завершення кампанії. Власник полтавців також розкрив, якою є співпраця з Ворсклою.

У нас договір зі стадіоном «Зірка» у Кропивницькому на весь сезон. Велика подяка керівництву стадіону та клубові Зірка, подяка місту за те, що вони допомагають організовувати ігри на цьому стадіоні.

Незважаючи на відключення електроенергії, вони достойно організовували зустрічі. Ми мали прекрасне поле і робочий стадіон. За це велика подяка. До Полтави ми повернемося, усьому свій час. У нас нормальна співпраця з ФК «Ворскла», тому згодом зможемо повернутися в рідне місто, – сказав Іващенко в інтерв'ю SportArena.