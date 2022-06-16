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Стало відомо, яку суму зібрала збірна України на відбудову країни

Гроші були отримані з продажу віртуальних квитків на матчі «синьо-жовтих»
Футбол Збірна України
16 червня 20:46
Стало відомо, яку суму зібрала збірна України на відбудову країни
Фото - УАФ

Збірна України зібрала трохи менше мільйона гривень на благодійність. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

На недавні матчі «синьо-жовтих» продавалися віртуальні квитки. Таким чином було отримано 770 тисяч грн.

Кошти будуть відправлені на рахунки фандрейзингової платформи UNITED24. Вони підуть на відбудову України після бойових дій.

Нагадаємо, амбасадорами зазначеної вище ініціативи вже стали Андрій Шевченко і Еліна Світоліна.

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Шотландії (футбол) війна збірна Уельсу (футбол) збірна Ірландії (футбол) збірна Вірменії (футбол)

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