«Фіорентина» поліпшила пропозицію по захиснику «Шахтарю»
Стали відомі наслідки того, що «Шахтар» заморозив трансфер Мудрика в «Байєр»
Німецький клуб погодив перехід гравця «Ман Сіті»
«Байєр» погодив трансфер таланту «Манчестер Сіті» Самуеля Едозі, Повідомляє Bild.
Едозі виступає на позиції вінгера. Швидше за все, це пов'язано з тим, що «Шахтар» заморозив трансфер Михайла Мудрика. «Гірники» запросили більше грошей у німецького клубу.Джерело повідомляє, що офіційно про трансфер Едозі «Байєр» оголосить в найближчі дні.
Таким чином, Михайло Мудрик, схоже, в німецький клуб не перейде.
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