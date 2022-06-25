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Стали відомі наслідки того, що «Шахтар» заморозив трансфер Мудрика в «Байєр»

Німецький клуб погодив перехід гравця «Ман Сіті»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11:40
Стали відомі наслідки того, що «Шахтар» заморозив трансфер Мудрика в «Байєр»

«Байєр» погодив трансфер таланту «Манчестер Сіті» Самуеля Едозі, Повідомляє Bild.

Едозі виступає на позиції вінгера. Швидше за все, це пов'язано з тим, що «Шахтар» заморозив трансфер Михайла Мудрика. «Гірники» запросили більше грошей у німецького клубу.

Джерело повідомляє, що офіційно про трансфер Едозі «Байєр» оголосить в найближчі дні.

Таким чином, Михайло Мудрик, схоже, в німецький клуб не перейде.

Петро Приходько
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Теги

Михайло Мудрік Шахтар Донецьк Байєр

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