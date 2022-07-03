«Ворскла» проведе два єврокубкових матчі на виїзді
Стали відомі подробиці контракту Скрипника з «Ворсклою»
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Віце - президент «Ворскли» Олег Лісак розповів про деталі угоди клубу з новим головним тренером Віктором Скрипником.
«На сьогоднішній день підписано 3 - річна угода, затверджений штаб.
Ми плануємо 3 року відпрацювати. Думаємо, наша співпраця має бути плідним.
Завдання перед Скрипником? Ми з Віктором – реалісти. Цей сезон буде квестом ».
Нагадаємо, «Ворскла» вирушила на передсезонний збір до Польщі.
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