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Стали відомі подробиці контракту Скрипника з «Ворсклою»

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:00
Стали відомі подробиці контракту Скрипника з «Ворсклою»

Віце - президент «Ворскли» Олег Лісак розповів про деталі угоди клубу з новим головним тренером Віктором Скрипником.

«На сьогоднішній день підписано 3 - річна угода, затверджений штаб.

Ми плануємо 3 року відпрацювати. Думаємо, наша співпраця має бути плідним.

Завдання перед Скрипником? Ми з Віктором – реалісти. Цей сезон буде квестом ».

Нагадаємо, «Ворскла» вирушила на передсезонний збір до Польщі.

Джерело: Еспресо Петро Приходько
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Ворскла Віктор Скрипник

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