Завершилася стадія 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу 2025 року, за підсумками якої стали відомі усі пари чвертьфіналістів.

Дортмундська Боруссія, перемігши мексиканський Монтеррей з рахунком 2:1, приєдналася до найсильніших на турнірі.

Отже, сформувалися такі чвертьфінальні дуелі. У перший день, 4 липня, на поле вийдуть Флуміненсе з Бразилії та саудівський Аль-Хіляль, а також Палмейрас, який зіграє з лондонським Челсі.

Наступного дня, 5 липня, на нас чекають не менш цікаві зустрічі: ПСЖ зіграє з мюнхенською Баварією, а мадридський Реал зустрінеться з дортмундською Боруссією.

Раніше повідомлялося, що матчі за Суперкубок Італії пройдуть на іншому кінці світу.