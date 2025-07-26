Сергій Стаднюк

Український уболівальник дочекався! У суботу, 26 липня, стартує професійний вітчизняний чемпіонат. Щоправда, поки що лише Друга ліга.

У перший ігровий день гратимуть як новачки професійного футболу, так і новостворені «двійки» представників УПЛ і Першої ліги. З чим команди підходять до турніру – традиційно сказати важко. А прогнози у найнижчому дивізіоні ПФЛ – справа невдячна. Проте одне можна сказати впевнено – як команди стартують, з таким настроєм і продовжать боротьбу.

Матч-відкриття відбудеться вже о 10-й годині ранку. Реал Фарма прийме Ужгород. Слідом відбудеться зустріч одразу двох дебютантів – Ребела та Чорноморця-2. До вашої уваги розклад найцікавіших трансляцій ігрового дня.

10:00 | Реал Фарма – Ужгород. Пряма трансляція

13:30 | Ребел – Чорноморець-2. Пряма трансляція

14:30 | Скала 1911 – Полісся-2. Пряма трансляція

16:00 | Вільхівці – Куликів. Пряма трансляція

16:30 | Нива Вінниця – Самбір-Нива-2. Пряма трансляція

Також завершує підготовку до сезону представник Першої ліги Металіст. Харків'яни проведуть контрольний матч із Севлюшем.

Команда із Виноградова вважається лідером аматорського футболу Закарпаття. Команда регулярно демонструє високі результати в обласних змаганнях і моментами дивує успіхами проти професійних суперників. Чи вдасться їм це сьогодні?

13:00 | Металіст – Севлюш. Пряма трансляція