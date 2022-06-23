Ставки підвищені. Відома сума другого речення «Барселони» по Левандовськи

Каталонці крім основної плати передбачили бонуси для «Баварії»

Роберт Левандовськи / Фото - Bavarian football works

«Барселона» не кидає спроб роздобути нападника Роберта Левандовськи. Про це в своєму твіттері повідомляє журналіст Томаш Влодарчік.

За інформацією джерела, каталонці підняли спочатку запропоновану суму. Тепер вона становить 35 мільйонів євро плюс 5 – у вигляді бонусів.

Раніше поляк заявив, що, скоріш за все, вже провів останній матч за мюнхенців. Однак клуб все ще чекає його на тренуваннях.

Реакція «Баварії» на другу пропозицію «Барселони» поки невідома.