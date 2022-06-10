Степаненко: «Колись чемпіонат світу проведуть в Україні, я в цьому не сумніваюся»

Опорний півзахисник «Шахтаря» та збірної України Тарас Степаненко через травму не допоможе національній команді в матчах проти Вірменії та Ірландії в Лізі націй. Ось як він відреагував на це в Instagram:

Цей вираз завжди зі мною, коли тяжко та боляче.

Останніми місяцями всі мої думки — про перемогу у війні та потрапляння на чемпіонат світу. Та ці мрії були пов‘язані одна з одною міцним зв'язком, який був у мене в серці та грів душу.

Потрапити до Катару — мета, яка була так близько, що ми майже зуміли до неї доторкнутися, відчути запах перемоги та подарувати найважливіше — усмішку й неймовірні позитивні емоції для українців.

Сильні люди створюють свою вдачу, а українці — дуже сильна нація. Тепер це знають у всьому світі. Й у війні ми обов‘язково переможемо, усі разом. І колись чемпіонат світу проведуть в Україні, я в цьому не сумніваюся.

На жаль, я не зможу допомогти збірній у матчах із Вірменією та Ірландією. Тому для мене цей сезон завершено. Ментально — найважчий сезон у моєму житті. І це дуже тяжкий досвід, який дає можливість зробити висновки та бути сильнішим.

Усе буде добре. Далі буде… Слава Україні!»