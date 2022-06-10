Степаненко: «Колись чемпіонат світу проведуть в Україні, я в цьому не сумніваюся»
Опорний півзахисник «Шахтаря» та збірної України Тарас Степаненко через травму не допоможе національній команді в матчах проти Вірменії та Ірландії в Лізі націй. Ось як він відреагував на це в Instagram:
«Колись у ретроспективі роки, проведені в боротьбі, здаватимуться вам найщасливішими.
Цей вираз завжди зі мною, коли тяжко та боляче.
Останніми місяцями всі мої думки — про перемогу у війні та потрапляння на чемпіонат світу. Та ці мрії були пов‘язані одна з одною міцним зв'язком, який був у мене в серці та грів душу.
Потрапити до Катару — мета, яка була так близько, що ми майже зуміли до неї доторкнутися, відчути запах перемоги та подарувати найважливіше — усмішку й неймовірні позитивні емоції для українців.
Сильні люди створюють свою вдачу, а українці — дуже сильна нація. Тепер це знають у всьому світі. Й у війні ми обов‘язково переможемо, усі разом. І колись чемпіонат світу проведуть в Україні, я в цьому не сумніваюся.
На жаль, я не зможу допомогти збірній у матчах із Вірменією та Ірландією. Тому для мене цей сезон завершено. Ментально — найважчий сезон у моєму житті. І це дуже тяжкий досвід, який дає можливість зробити висновки та бути сильнішим.
Усе буде добре. Далі буде… Слава Україні!»
Матч Україна – Вірменія відбудеться 11 червня, початок о 16:00. Тоді як з Ірландією нашій національній команді належить зіграти 14 червня, стартовий свисток о 21:45.
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