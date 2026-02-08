Степаненко критикує Шахтар? Легенда «гірників» вважає, що в команді забагато бразильців
Хавбек сказав усе, що думає про кадрову стратегію клубу
15 хвилин тому
Півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко висловився про кадрову політику Шахтаря та звернув увагу на те, що за останні роки клуб майже не підтягує нових виконавців із власної академії.
У мене запитували про це. Я казав, що я вважаю, що завжди повинна бути конструктивна критика. В цьому плані я згоден, що… Я думав, що коли ми змогли досягти гарного результату з українськими футболістами, продали потім цих футболістів у гарні команди за великі гроші, що трохи більше «Шахтар» зверне увагу на свою академію, даватиме більше шансів цим футболістам, які цього заслуговують.
Але, по-перше, коли я ще був у команді, ті хлопці, які приходили, окрім парочки воротарів, не можу сказати, що вони могли скласти якусь конкуренцію тим хлопцям, які були. І по-друге, потім все ж таки Шахтар – і це з інтерв’ю і Сергія Анатолійовича Палкіна, і Даріо – що Шахтар все ж таки обирає напрямок на більш латиноамериканський, бразильський ринок, тобто Шахтар повернувся до цієї стратегії, до молодих бразильців – і це, звичайно ускладнює шлях українським футболістам з академії до першої команди. І це також, я думаю, є така десь проблема для Шахтаря.
Я думаю, що в Шахтаря, сто відсотків, є стратегія. Президент задає тон, і вже генеральний директор, спортивний директор працюють у цьому напрямку. Я на сто відсотків впевнений, що ця стратегія була розроблена, вона обговорювалася, і знову повернулися до того, як було і до повномасштабного вторгнення.
І для мене теж… Дивлячись на те, скільки бразильців у команді зараз – для мене це багато. Я зараз не перебуваю всередині, не знаю, як там усе відбувається. Я думаю, що Арда зробив гарну атмосферу, і ті українські футболісти, які є, вони давно працюють з іноземцями, знають, як це робити, все там організовано. Але, звичайно, хотілося б, щоб випускників нашої академії було більше.
Тут і так вже не так багато людей, які в Донецьку жили. А коли ти вихованець академії, як Ракіцький, Зубков, який з Макіївки, Матвієнко, який з Криму переїхав і був в академії, я в був 15 років – ти цей клуб відчуваєш зсередини, віддаєш себе не просто тому, що ти хочеш піти кудись або за гроші, це щось більше. Важливо іноді мати також у команді гравців, які душею з командою. ти не можеш людині, яка приїхала з іншої країни, цю іскорку вставити всередину, без неї не завжди буде результат.
Раніше вінгер, що не заграв у Динамо, оформив дубль в одному з перших матчів за клуб Степаненка.
Поділитись