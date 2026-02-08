Півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко висловився про кадрову політику Шахтаря та звернув увагу на те, що за останні роки клуб майже не підтягує нових виконавців із власної академії.

У мене запитували про це. Я казав, що я вважаю, що завжди повинна бути конструктивна критика. В цьому плані я згоден, що… Я думав, що коли ми змогли досягти гарного результату з українськими футболістами, продали потім цих футболістів у гарні команди за великі гроші, що трохи більше «Шахтар» зверне увагу на свою академію, даватиме більше шансів цим футболістам, які цього заслуговують.

Але, по-перше, коли я ще був у команді, ті хлопці, які приходили, окрім парочки воротарів, не можу сказати, що вони могли скласти якусь конкуренцію тим хлопцям, які були. І по-друге, потім все ж таки Шахтар – і це з інтерв’ю і Сергія Анатолійовича Палкіна, і Даріо – що Шахтар все ж таки обирає напрямок на більш латиноамериканський, бразильський ринок, тобто Шахтар повернувся до цієї стратегії, до молодих бразильців – і це, звичайно ускладнює шлях українським футболістам з академії до першої команди. І це також, я думаю, є така десь проблема для Шахтаря.

Я думаю, що в Шахтаря, сто відсотків, є стратегія. Президент задає тон, і вже генеральний директор, спортивний директор працюють у цьому напрямку. Я на сто відсотків впевнений, що ця стратегія була розроблена, вона обговорювалася, і знову повернулися до того, як було і до повномасштабного вторгнення.

І для мене теж… Дивлячись на те, скільки бразильців у команді зараз – для мене це багато. Я зараз не перебуваю всередині, не знаю, як там усе відбувається. Я думаю, що Арда зробив гарну атмосферу, і ті українські футболісти, які є, вони давно працюють з іноземцями, знають, як це робити, все там організовано. Але, звичайно, хотілося б, щоб випускників нашої академії було більше.

Тут і так вже не так багато людей, які в Донецьку жили. А коли ти вихованець академії, як Ракіцький, Зубков, який з Макіївки, Матвієнко, який з Криму переїхав і був в академії, я в був 15 років – ти цей клуб відчуваєш зсередини, віддаєш себе не просто тому, що ти хочеш піти кудись або за гроші, це щось більше. Важливо іноді мати також у команді гравців, які душею з командою. ти не можеш людині, яка приїхала з іншої країни, цю іскорку вставити всередину, без неї не завжди буде результат.