Півзахисник Колоса Тарас Степаненко підбив підсумки стартового матчу 30 туру УПЛ проти Шахтаря. Його слова наводить УПЛ ТБ.

Я не знаю, чи можливо підготуватися якось до такого, але я готувався десь, напевно, роки два до цього дня. Я знав, що я завершу кар’єру саме наприкінці цього сезону, ще коли переходив у Туреччину, тому я й підписував контракт на півтора роки.

На жаль, так сталося, що там були свої негаразди, але я вважаю, що коли ти працюєш чесно, то тобі дається шанс. Тому я опинився тут, вдома і можу сказати, що дякую всім. Завершуючи кар’єру футболіста, я починаю новий шлях.

Я думав, що стримаю емоції, але не зміг. Я люблю футбол, я завжди їм займався. Мені пощастило грати на високому рівні - 20 сезонів професійної кар’єри. Я дуже вдячний за те, що мене провели Шахтар, Колос і УПЛ. Я це запам’ятаю на все життя.

Коли я готувався до матчу з Шахтарем, я просто сказав собі: «Тарасе, хоч раз за 20 років просто отримай задоволення від гри, просто вийди та розслабся, грай у футбол».

Авжеж, з Шахтарем, коли тебе возять, тяжко розслабитися в плані фізичному, але в плані емоційному я був дуже спокійним і просто насолоджувався грою, атмосферою, полем. Просто хотів пограти в футбол, як колись я виходив дитиною у дворі. Думаю, сьогодні це вдалося. Я дуже щасливий, - сказав Степаненко.