Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Україна знову всміхається». L’Equipe, La Gazzetta dello Sport, A Bola – найбільші видання Європи в захваті
Зараз в ефірі
17:15
Мисливці на гігантських лобстерів
17:15
Мотоперегони. Rookies Cup. Гонка 10. Ред Булл Ринг

Степаненко провів 70-й матч за збірну України

Ювілей вийшов дуже успішним
Футбол Збірна України
16:33
Степаненко провів 70-й матч за збірну України

Хавбек збірної України Тарас Степаненко провів 70-й матч за національну команду. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Ювілейним став матч проти Шотландії (3: 1). Степаненко став 12-м гравцем в історії збірної України, якому підкорилася ця відмітка.

22 рази Степаненко зіграв за збірну України в товариських матчах, 20 разів - на чемпіонатах світу та Європи, 6 матчів провів в Лізі націй, 2 матчу - в міжнародних турнірах.

Як світова преса відреагувала на перемогу України.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Тарас Степаненко збірна Шотландії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Шотландці - терпили, їм було незручно виграти у інвалідів». У русні жорстко палало після перемоги збірної України
«Шотландці - терпили, їм було незручно виграти у інвалідів». У русні жорстко палало після перемоги збірної України
Футбол Чемпіонат світу з футболу
16:57
1
Сидорчук: «Тільки перемоги, тільки миру. І щасливі посмішки наших дітей»
Сидорчук: «Тільки перемоги, тільки миру. І щасливі посмішки наших дітей»
Футбол Збірна України
16:24
Тренер збірної Шотландії озвучив причини поразки від України
Тренер збірної Шотландії озвучив причини поразки від України
Футбол Збірна України
11:30
Робертсон: «На нас чекає неприємний розбір польотів після поразки від України»
Робертсон: «На нас чекає неприємний розбір польотів після поразки від України»
Футбол Збірна України
11:04
Довбик: «Фартовий стадіон Шотландії. У мене був флешбек»
Довбик: «Фартовий стадіон Шотландії. У мене був флешбек»
Футбол Збірна України
10:40
Чи переконав гол? Скаути «Торіно» стежили за Довбиком на матчі Шотландія – Україна
Чи переконав гол? Скаути «Торіно» стежили за Довбиком на матчі Шотландія – Україна
Футбол Збірна України
10:13

Новини: Футбол

«Шотландці - терпили, їм було незручно виграти у інвалідів». У русні жорстко палало після перемоги збірної України
«Шотландці - терпили, їм було незручно виграти у інвалідів». У русні жорстко палало після перемоги збірної України
Чемпіонат світу з футболу
16:57
Відомий в минулому футболіст Дірк Кейт отримав першу тренерську роботу
Відомий в минулому футболіст Дірк Кейт отримав першу тренерську роботу
Футбол в Європі
16:43
Степаненко провів 70-й матч за збірну України
Степаненко провів 70-й матч за збірну України
Збірна України
16:33
Сидорчук: «Тільки перемоги, тільки миру. І щасливі посмішки наших дітей»
Сидорчук: «Тільки перемоги, тільки миру. І щасливі посмішки наших дітей»
Збірна України
16:24
Сергій Притула і Parimatch Ukraine зібрали 6,8 млн грн для ЗСУ під час трансляції на Footballhub
Сергій Притула і Parimatch Ukraine зібрали 6,8 млн грн для ЗСУ під час трансляції на Footballhub
Збірна України
16:05
Офіційно. Рюдігер став гравцем «Реала»
Офіційно. Рюдігер став гравцем «Реала»
Прімера
15:45
Ви точно хотіли побачити це ще раз. Диво-пас Мудрика, який, на жаль, не став гольовим
Ви точно хотіли побачити це ще раз. Диво-пас Мудрика, який, на жаль, не став гольовим
Збірна України
14:57
Другий гол України у ворота Шотландії унікальний – 24 передачі, кожен гравець торкнувся м’яча
Другий гол України у ворота Шотландії унікальний – 24 передачі, кожен гравець торкнувся м’яча
Збірна України
14:29
Пеле звернувся до путіна і закликав зараз же зупинити вторгнення в Україну
Пеле звернувся до путіна і закликав зараз же зупинити вторгнення в Україну
Чемпіонат світу з футболу
13:57
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
09:31
Всі новини