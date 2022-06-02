Степаненко провів 70-й матч за збірну України

Ювілей вийшов дуже успішним

Хавбек збірної України Тарас Степаненко провів 70-й матч за національну команду. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Ювілейним став матч проти Шотландії (3: 1). Степаненко став 12-м гравцем в історії збірної України, якому підкорилася ця відмітка.

22 рази Степаненко зіграв за збірну України в товариських матчах, 20 разів - на чемпіонатах світу та Європи, 6 матчів провів в Лізі націй, 2 матчу - в міжнародних турнірах.

Як світова преса відреагувала на перемогу України.