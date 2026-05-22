Степанов наблизив Утрехт до єврокубків. Відео
Українець зіграє в плей-офф Ередивізі
близько 2 годин тому
Артем Степанов / Фото - ФК Утрехт
Форвард Утрехта та молодіжної збірної України Артем Степанов відзначився голом у ворота Херенвена (3:0) в матчі плей-офф Ередивізі за право грати в єврокубках.
Степанов відкрив рахунок наприкінці першого тайму,скориставшись помилкою суперника у власному штрафному.
Перемога над Херенвеном вивела Утрехт у фінал стиків, де на команду Степанова чекатиме Аякс. Поєдинок відбудеться 24 травня.
Ередивізі. Плей-офф. Півфінал
Утрехт - Херенвен 3:0
Голи: Степанов, 45, ван дер Горн, 55, ель-Каруані, 57 - Венте, 53, Тренсков, 76