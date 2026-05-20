Колишній клуб Забарного вперше в історії вийшов у єврокубки
Залишається шанс зіграти навіть в Лізі чемпіонів
близько 2 годин тому
19 травня Борнмут на домашній арені зіграв внічию із Манчестер Сіті у 37-му турі АПЛ.
За тур до завершення чемпіонату «вишні» мають у своєму активі 56 очок і гарантували собі щонайменше 7‑му позицію за підсумками сезону-2025/26.
Таким чином Борнмут уперше за 127‑річну історію клубу здобув право зіграти в єврокубках.
Наразі «вишні» забезпечили собі участь у Лізі Європи сезону-2026/27, однак команда все ще зберігає шанси на потрапляння до Ліги чемпіонів.
Для цього підопічним Андоні Іраоли потрібно в останньому турі обіграти Ноттінгем Форест і щоб Ліверпуль поступився Брентфорду. При цьому Борнмут має випередити «мерсисайдців» за різницею забитих і пропущених м’ячів. Наразі Ліверпуль має перевагу за цим показником на 6 голів.
Також Борнмут може потрапити до Ліги чемпіонів, якщо за підсумками 38‑го туру Ліверпуль обійде Астон Віллу в турнірній таблиці, «вишні» збережуть 6‑ту сходинку, а у фіналі Ліги Європи бірмінгемці здолають Фрайбург.
Зазначимо, що нинішній головний тренер Борнмута Іраола залишить клуб після завершення сезону. Його наступником стане Марко Розе.
Прокляття зняте? Арсенал уперше з 2004 року став чемпіоном Англії
