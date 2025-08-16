Нюрнберг, в складі якого виступає український нападник Артем Степанов, цими хвилинами проводить свій матч 1 раунду Кубка Німеччини проти Іллертіссена з Регіональліги Баварія (4 дивізіон).

Степанов, який днями відсвяткував своє 18-річчя, зробив собі подарунок у вигляді дебютного голу в складі Нюрнберга, який допоміг команді Мірослава Клозе повернутися в гру.

Після першого екстратайму рахунок залишається 3:3.

Нагадаємо, минулого сезону Степанов забив 23 голи у 29 матчах за юнацьку команду Баєра і навіть дебютував за основний склад у Лізі чемпіонів, став наймолодшим українцем в історії турніру. За Нюрнберг 17-річний нападник вже відзначився сімома голами у трьох іграх на передсезонних зборах.