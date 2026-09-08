Павло Василенко

Матч п’ятого туру чемпіонату Нідерландів між Утрехтом та Гоу Ехед Іглс запам’ятався не лише результатом, а й подіями за межами поля. Поєдинок розпочався ще в суботу, однак за рахунку 1:3 на 65-й хвилині його довелося зупинити через поведінку вболівальників господарів.

Фанати Утрехта почали кидати на поле піротехніку та інші предмети. Арбітр після цього відправив команди до роздягалень. Було ухвалено рішення дограти зустріч у вівторок, 8 вересня, без присутності глядачів.