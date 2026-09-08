Степанов знову забив. Українець відзначився у скандальному матчі Утрехта з камбеком
Форвард реалізував пенальті
Матч п’ятого туру чемпіонату Нідерландів між Утрехтом та Гоу Ехед Іглс запам’ятався не лише результатом, а й подіями за межами поля. Поєдинок розпочався ще в суботу, однак за рахунку 1:3 на 65-й хвилині його довелося зупинити через поведінку вболівальників господарів.
Фанати Утрехта почали кидати на поле піротехніку та інші предмети. Арбітр після цього відправив команди до роздягалень. Було ухвалено рішення дограти зустріч у вівторок, 8 вересня, без присутності глядачів.
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Після поновлення гри Утрехт зумів здійснити камбек та зрівняти рахунок. Одним із героїв команди став український нападник Артем Степанов, який реалізував пенальті та допоміг господарям уникнути поразки.
Для 22-річного форварда це вже четвертий поспіль матч поточного сезону Ередивізі, в якому він відзначився голом. Степанов продовжує перебувати серед лідерів бомбардирської гонки чемпіонату Нідерландів: стільки ж м’ячів мають ще четверо футболістів.
Після здобутої нічиєї Утрехт покращив своє становище в турнірній таблиці та піднявся на 15-те місце.
Ередивізі, 5-й тур
Утрехт – Гоу Ехед Іглс – 3:3
Голи: Де Віт, 63, Дідден, 76, Степанов, 90 (пенальті) – Сюре, 18, Тенгстедт, 49, Едвардсен, 58.
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