Клуб потенційного конкурента Зінченка вимагає від «Манчестер Сіті» майже 60 мільйонів
Зінченка хоче придбати нещодавній переможець Ліги чемпіонів
«Манчестер Сіті» не приховує, що готовий відпустити українця
14:27
Український захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може стати гравцем «Челсі». Про це повідомляє Daily Mail.
Лондонці цікавляться трьома гравцями «містян»: Зінченком, Рахімом Стерлінгом і Натаном Аке.
Окрім того, на українця претендують «Вест Гем» і «Арсенал», але вони не мають такої фінансової свободи.
Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» готовий відпустити Зінченка, оскільки розглядає на його позицію вихованця «Барселони» Марка Кукурелью з «Брайтона».
Також українця може підписати «Евертон».
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