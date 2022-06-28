Зінченка хоче придбати нещодавній переможець Ліги чемпіонів

«Манчестер Сіті» не приховує, що готовий відпустити українця

Український захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може стати гравцем «Челсі». Про це повідомляє Daily Mail.

Лондонці цікавляться трьома гравцями «містян»: Зінченком, Рахімом Стерлінгом і Натаном Аке.

Окрім того, на українця претендують «Вест Гем» і «Арсенал», але вони не мають такої фінансової свободи.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» готовий відпустити Зінченка, оскільки розглядає на його позицію вихованця «Барселони» Марка Кукурелью з «Брайтона».

Також українця може підписати «Евертон».