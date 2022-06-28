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Зінченка хоче придбати нещодавній переможець Ліги чемпіонів

«Манчестер Сіті» не приховує, що готовий відпустити українця
Футбол Українські легіонери
14:27
Зінченка хоче придбати нещодавній переможець Ліги чемпіонів

Український захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може стати гравцем «Челсі». Про це повідомляє Daily Mail.

Лондонці цікавляться трьома гравцями «містян»: Зінченком, Рахімом Стерлінгом і Натаном Аке.

Окрім того, на українця претендують «Вест Гем» і «Арсенал», але вони не мають такої фінансової свободи.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» готовий відпустити Зінченка, оскільки розглядає на його позицію вихованця «Барселони» Марка Кукурелью з «Брайтона».

Також українця може підписати «Евертон».

Сергій Лук'яненко
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