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Стерлінгу призначили медобстеження для «Челсі»

Вінгер підпише тривалий контракт з можливістю продовження ще на рік
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
19:46
Стерлінгу призначили медобстеження для «Челсі»
Рахім Стерлінг / Фото - Фабриціо Романо

Вінгер «Манчестер Сіті» Рахім Стерлінг за крок від переходу до «Челсі». Про це в своєму твіттері повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні, 10 липня, англієць пройде медичне обстеження. Далі він підпише контракт до 2027 року з можливістю продовження ще на рік.

«Городяни» отримають від «Челсі» 45 мільйонів фунтів. Ще 10 млн передбачено в якості бонусів.

Раніше повідомлялося, що «Манчестер Сіті» не має наміру відпускати Олександра Зінченка, навіть якщо купить Марка Кукурелью.

Сергій Стаднюк
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Рахім Стерлінг Челсі Манчестер Сіті

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