Рахім Стерлінг твердо вирішив залишитися в європейському футболі, відкинувши пропозиції із Саудівської Аравії та США. 30-річний вінгер має на меті продовжити кар'єру в одному з провідних чемпіонатів Європи, насамперед — в АПЛ, щоб підтримувати високий рівень гри і, можливо, знову потрапити до складу збірної Англії, повідомляє The Athletic.

Як особисті обставини, так і професійні цілі Стерлінгу унеможливлюють переїзд за межі Європи. У зв'язку з цим керівництво Челсі зосереджено на пошуку варіантів оренди або трансферу футболіста всередині європейського ринку. Діючий контракт вінгера з лондонським клубом розрахований до 2027 року.

Хоча конкретні клуби, зацікавлені у Стерлінгу, поки що не названі, його принципова позиція істотно звужує коло потенційних напрямків. Для Челсі це рішення ускладнює процес перебудови складу, але водночас надає можливість налагодити переговори з європейськими командами.

Раніше повідомлялося, що Челсі посилився Жуаном Педро.