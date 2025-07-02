Сергій Стаднюк

Нападник Жоао Педро перейшов із Брайтона до Челсі. Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний нападник уклав з Лондонським клубом довготривалий контракт до 2033 року і одразу приєднався до команди перед матчем чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу проти Палмейраса. За інформацією Transfermarkt сума трансферу склала 63,70 мільйона євро.

Жоао Педро – вихованець Флуміненсе, де він дебютував ще підлітком і забив десять м’ячів у 36 матчах. Далі розпочався англійський період кар’єри, де він грав за Вотфорд: 109 поєдинків, 24 голи, навіть бував капітаном у сезоні 2022/23.

У 2023 році перейшов до Брайтона, забив у дебютному матчі і завершив сезон з 19 голами, ставши одним із провідних бомбардирів команди. Також має три виклики до національної збірної Бразилії, останній – у переможній проти Колумбії (2:1).

Нагадаємо, суперкомп’ютер сенсаційно назвав Челсі фаворитом на перемогу на Клубному чемпіонаті світу-2025.