Захисник Плімуту та збірної України Максим Таловєров з великою ймовірністю змінить клуб у це трансферне вікно.

До 25-річного українця виявляє серйозний інтерес Сток Сіті, який представляє Чемпіоншип — другу за силою лігу Англії. За інформацією ТаТоТаке, переговори між сторонами пройшли успішно і всі деталі угоди вже узгоджені.

Сток Сіті готовий заплатити за перехід Таловєрова 2 мільйони євро. Самому гравцеві запропоновано трирічний контракт із можливістю продовження ще на один сезон. Зараз усе залежить від остаточного рішення захисника — обидва клуби чекають на його відповідь.

Максим схиляється до переходу, але ставить одну важливу умову: він хоче боротися за путівку до Прем'єр-ліги. Якщо його розмова із представниками нового клубу завершиться позитивно, трансфер незабаром отримає офіційне підтвердження.

У сезоні 2024/25 Таловєров взяв участь у 11 матчах Чемпіоншипу, відзначившись голом та однією гольовою передачею. Також відзначився забитим м'ячем у Кубку Англії. За підсумками сезону його нинішній клуб, Плімут, вибув у Лігу 1 – третій за рівнем дивізіон англійського футболу.