Сток Сіті домовився з Плімутом щодо трансферу Таловєрова
Сток Сіті заплатить два мільйони євро
близько 2 годин тому
Захисник Плімуту та збірної України Максим Таловєров з великою ймовірністю змінить клуб у це трансферне вікно.
До 25-річного українця виявляє серйозний інтерес Сток Сіті, який представляє Чемпіоншип — другу за силою лігу Англії. За інформацією ТаТоТаке, переговори між сторонами пройшли успішно і всі деталі угоди вже узгоджені.
Сток Сіті готовий заплатити за перехід Таловєрова 2 мільйони євро. Самому гравцеві запропоновано трирічний контракт із можливістю продовження ще на один сезон. Зараз усе залежить від остаточного рішення захисника — обидва клуби чекають на його відповідь.
Максим схиляється до переходу, але ставить одну важливу умову: він хоче боротися за путівку до Прем'єр-ліги. Якщо його розмова із представниками нового клубу завершиться позитивно, трансфер незабаром отримає офіційне підтвердження.
У сезоні 2024/25 Таловєров взяв участь у 11 матчах Чемпіоншипу, відзначившись голом та однією гольовою передачею. Також відзначився забитим м'ячем у Кубку Англії. За підсумками сезону його нинішній клуб, Плімут, вибув у Лігу 1 – третій за рівнем дивізіон англійського футболу.