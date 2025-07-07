Сток Сіті у захваті від першого українця в історії клубу
Гравець збірної України захищатиме кольори «гончарів»
38 хвилин тому
Спортивний директор Сток Сіті Джонатан Волтерс прокоментував перехід центрбека Плімута та збірної України Максима Таловєрова. Його слова наводить пресслужба клубу.
Підписання центрального захисника калібру Максі є безперечно важливим і невід'ємним елементом діяльності клубу, оскільки ми продовжуємо готуватися до нового сезону. Це гравець, який підходить Сток Сіті. Він грає серцем і розумом, тому він дуже відповідає тому, що наші вболівальники люблять бачити в своїх гравцях, а також він вже має цінний досвід виступів у Чемпіоншипі.
Він надихається, коли ділиться енергією та взаємодіє з вболівальниками. Я з нетерпінням чекаю, щоб побачити це з нашими фанами, коли розпочнеться новий сезон, - сказав Волтерс.
У сезоні 2024/25 Таловєров провів 33 матчі на клубному рівні, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. При цьому частину сезону він був змушений пропустити через травму.
Сток Сіті завершив минулий чемпіонат на 18-й позиції у Чемпіоншипі, тоді як Плімут фінішував на 23-му місці та вилетів у нижчий дивізіон.