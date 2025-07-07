Спортивний директор Сток Сіті Джонатан Волтерс прокоментував перехід центрбека Плімута та збірної України Максима Таловєрова. Його слова наводить пресслужба клубу.

Підписання центрального захисника калібру Максі є безперечно важливим і невід'ємним елементом діяльності клубу, оскільки ми продовжуємо готуватися до нового сезону. Це гравець, який підходить Сток Сіті. Він грає серцем і розумом, тому він дуже відповідає тому, що наші вболівальники люблять бачити в своїх гравцях, а також він вже має цінний досвід виступів у Чемпіоншипі.

Він надихається, коли ділиться енергією та взаємодіє з вболівальниками. Я з нетерпінням чекаю, щоб побачити це з нашими фанами, коли розпочнеться новий сезон, - сказав Волтерс.