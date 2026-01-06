Сергій Разумовський

Оболонь офіційно оголосила про кадрові зміни в команді: клуб підтвердив розставання одразу з трьома футболістами. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті киян, які продовжують формувати склад і оновлювати обойму перед наступним відрізком сезону.

За повідомленням клубу, Оболонь залишили 28-річний правий півзахисник Олег Ільїн, 32-річний правий захисник Євген Пасіч та 28-річний воротар Віталій Чеботарьов. Усі троє виконавців виконували різні ролі в команді, але тепер їхні кар’єрні шляхи розходяться, і клуб змушений шукати нові рішення на відповідних позиціях.

Стосовно статусу гравців, то Ільїн і Чеботарьов завершили співпрацю з Оболонню та отримали статус вільних агентів. Це означає, що вони можуть самостійно вести перемовини з потенційними новими клубами і переходити без виплати компенсації. Натомість ситуація з Пасічем має інший характер: правий оборонець повертається до Металіста 1925, якому він належить за контрактом. Відтак його відхід з Оболоні пов’язаний не з повноцінним трансфером, а з завершенням перебування у складі киян на визначених умовах.

Якщо говорити про статистику, то Олег Ільїн за час виступів у складі Оболоні провів 11 матчів і відзначився двома результативними передачами, додаючи команді варіативності на правому фланзі. Євген Пасіч зіграв 8 поєдинків і зробив один асист, допомагаючи киянам у своїй зоні відповідальності та підключаючись до атак, коли цього вимагала ситуація.

Раніше повідомлялося, що Ільїн може перейти до Буковини.