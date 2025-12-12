Сергій Разумовський

Лідер Першої ліги України, чернівецька Буковина, активно працює над посиленням центральної ланки команди. Про це повідомляє Sport.ua.

Клуб розглядає варіант із підписанням 28-річного півзахисника Олега Ільїна, який нині виступає за київську Оболонь. Керівництво Буковини планує оформити цей трансфер уже в зимове трансферне вікно, щоб футболіст встиг повноцінно підготуватися до весняної частини сезону.

У кампанії-2025/2026 років Ільїн провів десять матчів в українській Прем’єр-лізі, відзначився одним результативним пасом і отримав одну жовту картку. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість становить 300 тисяч євро.

Контракт гравця чинний до кінця 2025 року, тож футболіста можна буде підписати на правах вільного агента. Чернівецький клуб має серйозні амбіції: після 18 турів Першої ліги команда очолює турнірну таблицю з 48 очками та пішла на зимову паузу в статусі зимового чемпіона. Прагнення підсилити склад перед підвищенням у класі виглядає цілком логічним.

