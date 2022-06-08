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Суарес не хоче завершувати кар’єру. На нього претендують чотири клуби з Іспанії, Італії та Англії
Уругвайському нападнику вже 35 років
35-річний Луїс Суарес після завершення контракту з «Атлетико» шукає варіанти для продовження кар’єри.
Diario Olé повідомляє, що уругваєць відмовився від варіантів у Південні Америці, оскільки хоче грати в конкурентному чемпіонаті і в гарній формі підійти до чемпіонату світу-2022.
Наразі серед претендентів на форварда називають «Атлетик» Більбао, «Реал Сосьєдад», «Фіорентину» та «Астон Віллу». Окрім цього, «Інтер Маямі» все ще прагне долучити нападника до свого проєкту.
Цікаво, що однією з вимог Суареса до нового клубу є те, щоб він базувався в красивому місті.
Нагадаємо, що «Фіорентина» зробила запит на трансфер гравця «Шахтаря».
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