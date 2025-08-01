Хавбек Шахтаря Георгій Судаков підбив підсумки матчу-відповіді 2 кваліфікаційного раунду проти Бешикташа (2:0). Його слова наводить Tribuna.

Мені здається, що в першу чергу треба відзначити дії наших футболістів. З першої хвилини ми не грали по результату, на нічию чи на прохід – передусім ми грали на перемогу.

Ми готувалися увесь тиждень саме до цієї гри, і нам потрібна була тільки перемога. Я вважаю, що потрібно відзначити усіх хлопців та тренерський штаб, тому що дійсно викладались навіть більш ніж на 100 відсотків

У нас в команді більше 20 футболістів. Кожен може зіграти, велика конкуренція, тому рішення приймає тренер - і я поважаю це. Ми перемогли, тому я вважаю, що він усе правильно зробив., - сказав Судаков.