Сергій Разумовський

Оле-Гуннар Сульшер вийшов на перший план у списку претендентів на роль виконувача обов’язків головного тренера Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє The Athletic, зазначаючи, що саме норвезький фахівець наразі розглядається клубом як базовий варіант на перехідний період.

За інформацією джерела, Сульшер уже провів перемовини з керівництвом Манчестер Юнайтед. Ці дані підтверджує й інсайдер Фабріціо Романо: за його словами, сторони помітно просунулися в перемовинах, а сам діалог відбувається в позитивному ключі, без відчутних «стоп-факторів», які могли б загальмувати процес.

Також наголошується, що Сульшер готовий прийняти пропозицію та не робить принциповим питання тривалості угоди. Така позиція добре вписується в попередні плани клубу: раніше з’являлася інформація, що Манчестер Юнайтед хоче відкласти призначення постійного головного тренера до літа, а до того часу закрити питання тимчасовим рішенням, яке забезпечить стабільність і керованість команди.

Сульшер добре знайомий із клубом: він уже очолював Манчестер Юнайтед у період з 2018 до 2021 року. Нині 52-річний тренер перебуває без роботи після того, як на старті поточного сезону його звільнили з Бешикташа.

Раніше повідомлялося, що сам Сульшер сприймає варіант із МЮ як пріоритетний.