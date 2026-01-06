Сергій Разумовський

Норвежець Оле-Гуннар Сульшер дав зрозуміти, що не проти знову очолити Манчестер Юнайтед і готовий розглядати повернення на тренерський місток незалежно від того, яким буде формат і тривалість потенційної угоди. Тобто, за наявною інформацією, для нього не є принциповим ані короткостроковий контракт, ані довший проект – головне, щоб з’явилася можливість знову працювати в клубі, який він уже тренував і за який грав.

Про цю зацікавленість у соцмережі X повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, після звільнення Рубена Аморіма керівництво Манчестер Юнайтед не квапиться з остаточним вибором нового головного тренера і наразі не поспішає переходити до фінальної оцінки кандидатів. Клуб, як зазначається, бере паузу, аби зважити різні варіанти та уникнути імпульсивного рішення, яке може знову запустити перезавантаження без чіткої стратегії.

Поки триває цей перехідний період, уже визначено тимчасову опцію на лаві: найближчим часом обов’язки головного тренера виконуватиме Даррен Флетчер. Саме він має стабілізувати ситуацію, організувати робочий процес і провести команду через етап без постійного наставника, доки клуб не ухвалить остаточне рішення.

Сульшер – фігура для Манчестер Юнайтед добре знайома. Він очолював команду з 2018 до 2021 року, пройшовши з нею кілька різних відтинків – від яскравого старту до більш складного фінального етапу. Наразі 52-річний спеціаліст перебуває без клубу: на початку поточного сезону його звільнили з Бешикташа. Тепер, якщо вірити інформації Романо, Сульшер готовий знову повернутися до роботи на Олд Траффорд, а сам Манчестер Юнайтед тим часом зважує подальші кроки після кадрових змін.

Раніше було названо конкретну причину звільнення Аморіма із Манчестер Юнайтед.