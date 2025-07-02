Суперкомп’ютер назвав фаворита на перемогу на клубному чемпіонаті світу
Фаворитом на трофей є Челсі
38 хвилин тому
Статистичний ресурс Opta опублікував оновлений список претендентів на перемогу у клубному чемпіонаті світу після завершення стадії 1/8 фіналу.
Одним із головних сюрпризів став виліт Манчестер Сіті, якого вважали одним із основних фаворитів турніру. Команда Пепа Гвардіоли несподівано поступилася Аль-Хілялю і завершила свій виступ.
На стадії чвертьфіналів сформувалися такі пари:
- Флуміненсе – Аль-Хіляль
- Палмейрас – Челсі
- ПСЖ – Баварія
- Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд
За даними Opta, найбільші шанси на підсумкову перемогу тепер у Челсі – 26,8%. На другому місці Парі Сен-Жермен з 24,9%, а замикає трійку лідерів мадридський Реал, який отримав 16,9% на титул. Найменші шанси у Флуміненсе, якому аналітики відводять лише 1,5%.
Раніше головний тренер Ювентуса відреагував на виліт своїх підопічних з клубного чемпіонату світу.