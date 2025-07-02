Наставник туринського Ювентуса Ігор Тудор висловився після вильоту команди з клубного чемпіонату світу-2025, де в 1/8 фіналу його підопічні поступилися мадридському Реалу з мінімальним рахунком 0:1.

«Хочу привітати хлопців, вони дотримувалися плану на гру і виклалися на повну, незважаючи на складні умови. Ми віддали все, що могли, і ці матчі дуже корисні для нас.

Тепер ми добре відпочинемо, щоб почати сезон з новими силами. Цей матч був набагато важливішим, ніж гра проти Манчестер Сіті. Хлопці підійшли до нього з правильним налаштуванням, знаючи, що потрібно терпіти, але при цьому вони створили кілька хороших моментів», — наводить слова Тудора пресслужба клубу.