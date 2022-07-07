«Реал» побореться з «Айнтрахтом» за Суперкубок UEFA на «Олімпійському»
Суперкубок України не буде розіграно вперше за 18 років
Названо декілька причин такого рішення
07:39
Фото - ФК Динамо Киев
У сезоні-21/22 не буде розіграно Суперкубок України. Рішення ухвалено у зв'язку з достроковим завершенням попередньої кампанії.
Справа в тому, що не був визначений ні чемпіон, ні володар кубка минулого сезону. Поточні місця в таблиці були зафіксовані для формування квот для єврокубків.
Ще однією причиною скасування є неможливість проведення матчу в Одесі. Трофей не буде розіграний вперше за 18 років після його створення.
Раніше повідомлялося, що італійський фахівець Роберто Де Дзербі розірвав контракт з «Шахтарем».
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