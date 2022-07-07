Суперкубок України не буде розіграно вперше за 18 років

Названо декілька причин такого рішення

Фото - ФК Динамо Киев

У сезоні-21/22 не буде розіграно Суперкубок України. Рішення ухвалено у зв'язку з достроковим завершенням попередньої кампанії.

Справа в тому, що не був визначений ні чемпіон, ні володар кубка минулого сезону. Поточні місця в таблиці були зафіксовані для формування квот для єврокубків.

Ще однією причиною скасування є неможливість проведення матчу в Одесі. Трофей не буде розіграний вперше за 18 років після його створення.

Раніше повідомлялося, що італійський фахівець Роберто Де Дзербі розірвав контракт з «Шахтарем».