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THE FOOTBALL REVIEW

Суперкубок України не буде розіграно вперше за 18 років

Названо декілька причин такого рішення
Футбол Суперкубок України
07:39
Суперкубок України не буде розіграно вперше за 18 років
Фото - ФК Динамо Киев

У сезоні-21/22 не буде розіграно Суперкубок України. Рішення ухвалено у зв'язку з достроковим завершенням попередньої кампанії.

Справа в тому, що не був визначений ні чемпіон, ні володар кубка минулого сезону. Поточні місця в таблиці були зафіксовані для формування квот для єврокубків.

Ще однією причиною скасування є неможливість проведення матчу в Одесі. Трофей не буде розіграний вперше за 18 років після його створення.

Раніше повідомлялося, що італійський фахівець Роберто Де Дзербі розірвав контракт з «Шахтарем».

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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