19-річний півзахисник ПСЖ Воррен Заїр-Емері прокоментував сенсаційну поразку в матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Ботафого (0:1). Слова француза передає пресслужба клуба.

Це був складний матч проти сильної бразильської команди, яка грає з інтенсивністю й не уникає жорсткої боротьби в єдиноборствах. Але я вважаю, що рахунок не відображає перебіг гри, бо ми майже весь час володіли м’ячем і створювали моменти, просто не змогли їх реалізувати. Думаю, що ми дуже гарна команда і маємо зберігати цю динаміку, реалізовуючи свої шанси.

Ми підходимо до кожного матчу однаково – намагаємося викладатися на повну і виконувати все, що вимагає тренер. Попереду ще одна гра, і не все ще завершено. Ми повинні перемогти в наступному матчі, щоби пройти далі.