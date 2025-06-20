Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував поразку своєї команди від Ботафого з рахунком 0:1 у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025.

Єдиний м’яч у поєдинку забив Тікіньо Жезус на 36-й хвилині.

Звичайно, є відчуття розчарування. Це був дуже напружений матч — Ботафого оборонявся дуже організовано, краще, ніж майже всі команди у нашому чемпіонаті і навіть у Лізі чемпіонів. З самого початку було важко, і в підсумку — все закономірно.

Матч проти нас — це додаткова мотивація для суперників. Нам потрібно додавати. Ми говорили про це ще на початку тижня, і це нормально — стикатися з труднощами, — цитує іспанця клубний сайт ПСЖ.