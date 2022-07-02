Супряга може втретє опинитися в «Дніпрі-1»

На цей раз розглядається навіть повноцінний трансфер з «Динамо»

Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Київ

Нападник «Динамо» Владислав Супряга може в черговий раз опинитися в «Дніпрі-1». Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

За інформацією джерела, керівництво дніпровського клубу планує знову орендувати форварда. Проте також розглядається і варіант його повноцінного придбання.

В такому випадку дніпряни заплатять набагато менше тієї суми, за яку продали Супрягу в «Динамо» у 2018 році (6 мільйонів євро). Нагадаємо, що у 2019 році він уже повертався до клубу на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що лідер атак «Дніпра-1» Артем Довбик може покинути клуб.