«Динамо» та «Фенербахче» розсудять шведи
Супряга може втретє опинитися в «Дніпрі-1»
На цей раз розглядається навіть повноцінний трансфер з «Динамо»
Владислав Супряга / Фото - ФК Динамо Київ
Нападник «Динамо» Владислав Супряга може в черговий раз опинитися в «Дніпрі-1». Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».
За інформацією джерела, керівництво дніпровського клубу планує знову орендувати форварда. Проте також розглядається і варіант його повноцінного придбання.
В такому випадку дніпряни заплатять набагато менше тієї суми, за яку продали Супрягу в «Динамо» у 2018 році (6 мільйонів євро). Нагадаємо, що у 2019 році він уже повертався до клубу на правах оренди.
Раніше повідомлялося, що лідер атак «Дніпра-1» Артем Довбик може покинути клуб.
Коментарі 0