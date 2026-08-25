Супряга чи Бленуце? Європейський клуб хотів узяти одного з форвардів Динамо в оренду
Нападники киян отримали сенсаційний варіант продовження кар'єри
Лехія з Ґданська розглядала можливість оренди одного з нападників київського Динамо – Владислава Супряги або Беніто Бленуце. Про це повідомив ведучий Михайло Співаковський у новому випуску «ТаТоТаке», присвяченому кадровій ситуації в столичному клубі напередодні завершення трансферного вікна.
Наскільки мені відомо, дружньому клубу киян Лехії із Гданська, якою керує Владислав Лупашко, було запропоновано взяти в оренду або Супрягу, або Бленуце. Вибір керівництва та тренерів зупинився на румунському футболісті.
Хоча й про Супрягу останнім часом надходять схвальні відгуки насамперед від тренерів команди U-21, де він демонструє свій професіоналізм та харизму, веде за собою партнерів, показує їм приклад роботи на кожному тренуванні.
Раніше повідомлялося, що Динамо отримало шалену пропозицію за нападника Матвія Пономаренка.
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