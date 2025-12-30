Президент Динамо Ігор Суркіс привітав українців із Новорічними святами. Слова бізнесмена передає пресслужба клубу.

Минаючий рік став для України черговим роком складних випробувань, напруженої боротьби та великої відповідальності за майбутнє нашої держави. У надзвичайно непростих умовах українське суспільство зберегло єдність, стійкість і віру, значною мірою завдяки мужності та самопожертві наших Захисників і Захисниць, які щоденно боронять українську землю.

Футбольний клуб Динамо Київ висловлює щиру вдячність усім, хто протягом року долучався до підтримки Збройних Сил України та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок війни. Зі свого боку клуб і надалі продовжуватиме виконувати свою соціальну та громадянську місію, надаючи підтримку військовим і тим, хто через війну опинився у складних життєвих обставинах.

Новий рік - це традиційно час загадувати бажання. Сьогодні головним прагненням усього українського народу залишається якнайшвидше встановлення справедливого миру, повернення наших воїнів до рідних домівок та відновлення повноцінного мирного життя в Україні, життя без горя та втрат.

Бажаю всім міцного здоров’я, тепла в домівках, єдності в серцях, здійснення мрій і якнайшвидшого повернення до спокійного, мирного життя. Дякуємо нашим вірним уболівальникам за підтримку команди впродовж усього року та до нових зустрічей на стадіонах!