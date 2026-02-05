Сергій Разумовський

Пресслужба Динамо Київ офіційно підтвердила, що уповноважений державний орган наклав на клуб штраф. Причиною санкцій названо порушення вимог чинного законодавства, яке стосується розміщення рекламних матеріалів на території стадіону.

У клубі зазначили, що усвідомлюють: правила у сфері реклами та букмекерської діяльності зараз активно змінюються й оновлюються. Динамо Київ визнає, що з їхнього боку могли бути технічні або організаційні недоліки, які й призвели до претензій регулятора. При цьому в заяві наголошується, що відповідальність за власні дії залишається базовим принципом роботи клубу.

Окремо Динамо Київ повідомило про комунікацію з державним агентством PlayCity. За підсумками діалогу сторони, як зазначається, дійшли спільного розуміння щодо необхідності системної співпраці надалі. Клуб підкреслює, що відкритий до взаємодії з регулятором і вже розпочав обговорення спільних ініціатив, спрямованих на формування культури відповідальної гри.

У Динамо Київ переконані, що така співпраця може мати позитивний ефект не лише для держави, а й для українського спорту та суспільства загалом. Наприкінці заяви клуб окремо підкреслив, що діє відкрито і виключно в межах правового поля.