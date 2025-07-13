Павло Василенко

Колишній нападник збірної ДР Конго та київського Динамо Дьємерсі Мбокані завершив професіональну кар'єру у віці 39 років. Про це повідомляє Transfermarkt

Мбокані виступав за Андерлехт, Стандард, Монако, Вольфсбург, Норвіч, Халл Сіті, київське Динамо, Антверпен, Беверен, Кувейт СК та Ноа.

У складі київської команди форвард провів загалом 77 матчів у всіх турнірах, у яких забив 31 м’яч та віддав 14 результативних передач. У сезоні 2014/15 він допоміг киянам оформити золотий дубль.

Загалом на клубному рівні Дьємерсі провів 479 офіційних поєдинків, у яких відзначився 208 голами.