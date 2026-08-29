Сергій Разумовський

Київське Динамо може найближчим часом посилити атакувальну лінію одразу двома фланговими футболістами. За інформацією «ТаТоТаке», столичний клуб активно працює над трансферами Кіассе Баха та Густаво Прадо.

Перехід Баха до Динамо в останні дні суттєво наблизився до завершення. Переговори щодо трансферу просунулися, і наразі угода виглядає максимально реалістичною. Якщо сторони узгодять останні деталі, футболіст може стати одним із найближчих новачків київської команди.

Водночас Динамо веде перемовини ще з одним правим вінгером. Йдеться про бразильця Густаво Прадо, якому також 21 рік. Права на футболіста належать Інтернасьйоналу, однак нині він виступає за Сеару на правах піврічної оренди.

За попередньою інформацією, Прадо може переїхати до Києва також в оренду. У потенційній угоді передбачатимуть опцію викупу гравця після завершення сезону-2026/27. Це дозволить Динамо спочатку оцінити можливості бразильця в офіційних матчах, а вже потім ухвалити рішення щодо його повноцінного трансферу.

Прадо має досвід виступів на міжнародному рівні. Він представляв збірну Бразилії U-20, що свідчить про його статус перспективного футболіста у своїй віковій категорії. Основна позиція гравця – правий фланг атаки, однак він також може діяти на інших позиціях у передній лінії.

За оцінкою Transfermarkt, нинішня трансферна вартість бразильця становить 2,5 мільйона євро. Для Динамо потенційне підписання Прадо може стати можливістю посилити конкуренцію на фланзі без негайних витрат на повноцінний трансфер.

Обидві угоди наразі оцінюються як дуже близькі до успішного завершення. Якщо Динамо домовиться з усіма сторонами, команда може отримати одразу двох молодих вінгерів, здатних додати швидкості, індивідуальної майстерності та варіативності в атаці.