Сергій Разумовський

У четвертому турі української Прем'єр-ліги Полісся здобуло сенсаційну перемогу над Шахтарем. Матч відбувся у Львові та завершився з рахунком 2:0 на користь житомирської команди.

Шахтар вважався фаворитом протистояння, однак не зміг повною мірою підтвердити цей статус. Донецький клуб володів м’ячем і після перерви суттєво додав у тиску, але житомиряни вдало використовували помилки суперника в обороні та неузгодженість у розташуванні його футболістів.

Перший гол став наслідком саме такої помилки. Леандру Андраде не вимкнувся з епізоду після невдалого прострілу, увірвався до штрафного майданчика та виконав ще одну передачу вздовж воріт. Цього разу м’яч ідеально знайшов Назаренка, який без перешкод вразив порожній кут.

Після перерви номінальні господарі намагалися відігратися та надовго притиснули Полісся до його воріт. Шахтар більше контролював м’яч, проте не зумів перетворити територіальну перевагу на забиті голи.

Натомість Полісся скористалося простором під час швидкої контратаки. Її організували двоє колишніх футболістів Динамо – Брагару та Андрієвський. Перший утік від захисників і виконав точну передачу на партнера, який вийшов сам на сам із воротарем.

Різник парирував перший удар Андрієвського, але півзахисник успішно зіграв на добиванні та подвоїв перевагу житомирян. Після цього Шахтар уже не зміг повернутися в гру.

Полісся набрало дев’ять очок і за додатковими показниками обійшло Шахтар у турнірній таблиці. Лідирують Карпати, в активі яких у лайв-таблиці десять балів. Львівська команда може зберегти перше місце, якщо збереже нічию або переможе Лівий Берег.

УПЛ, четвертий тур

Шахтар – Полісся 0:2

Голи: Назаренко, 31, Андрієвський, 74

Шахтар: Різник, Педро Енріке (Азаров, 46), Грам, Бондар, Тобіас, Очеретько (Криськів, 46), Марлон Сантос, Ізакі (Карвалью, 62), Невертон (Караваєв, 79), Кауан Еліас, Мендоза (Аліссон, 62)

Полісся: Кудрик, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Кравченко (Майсурадзе, 60), Араухо, Федор (Брагару, 67), Емерллаху (Андрієвський, 60), Назаренко, Краснопір (Гайдучик, 86), Андраде (Бабенко, 68)

Попередження: Емерллаху, Кравченко, Михайліченко